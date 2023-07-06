美國財長訪華・最新｜耶倫將晤李強劉鶴　美官稱將談「問題操作」

彭博社稱美國財長耶倫（Janet Yellen）7月6日下午抵達北京，展開4天的訪華行程。她之後會與中國高級官員會面。香港01將彙整最新資訊，與讀者一同緊貼最新相關資：



想看更多深入報道與分析，請點擊覽閱：

1915：美國財長耶倫抵達北京首都國際機場後，美國駐華大使伯恩斯（R. Nicholas Burns，前排左）與中國財政部國際經濟關係司司長楊英明（後排）在場迎接。

1845：高官稱，預計她將與中方討論有關鎵、鍺的出口限制措施。官員稱，中國的舉動「讓我們感到擔憂」，這就是為什麼需要有多元化供應鏈的例子。

中國商務部3日宣布，為「維護國家安全和利益」，將自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。屆時出口商在申請出口許可證時，需提供金屬用途的詳細訊息。

這位美國官員稱，各方都必須遵守主權債務圓桌會議上做出的承諾。美方將贊比亞債權人協議視為與中國「持續接觸」結出碩果的例子。

1833：路透社6日引述美國高級官員稱，她將與中國國務院總理李強，以及中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴等官員會面。

官員稱，她與中國的談判將並非徒勞，這在兩國有分歧時溝通更加重要。美國已明確表示不支持中美經濟脫鈎。美方希望進行「坦誠且富有成效」的對話，為未來的溝通奠定基礎。

路透社引述這位官員稱，中國不公平的經濟操作，損害美國企業和工人的利益。耶倫將在會面中提及中國「不公平做法」，包括最近針對美國公司的懲罰性行動以及市場准入障礙。

1810：耶倫乘專機抵達北京首都國際機場後的最新圖片：

+ 1

▼1754：耶倫抵埗後走下舷梯，與在場迎接她的人握手。想看更多耶倫抵埗後最新現場圖片，請點擊放大觀看：

1721：央視與法新社稱，美國財長耶倫已抵達北京。

1714：在7月3日外交部例行記者會上，有記者提問說：美國財長耶倫以及美國前國務卿及現任總統氣候問題特使克里將於本週訪華，中方期望從這些對話中取得什麼成果？

對此，發言人汪文斌表示，中美就各層級對話與交往保持着溝通，關於你提到的具體訪問，建議向主管部門來詢問。

1709：路透社2日報道，美國財政部官員預計耶倫訪華不會有重大突破，但表示希望進行具建設的對話，增加兩國官員的溝通。

1702：路透社2日引述美國財政部高級官員稱，耶倫訪華期間會與中方官員討論包括華府對中國新反間諜法的憂慮在內的廣泛議題，但拒絕透露她會與哪些官員會面。

報道引述另一名華府官員稱，預料耶倫會與國務院副總理何立峰會晤。

圖為2023年7月5日美國財長耶倫（Janet Yellen）在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）登上專機飛往中國北京。她在6日起一連4天訪問中國。（Reuters）

1654：中國財務部新聞辦公室7月3日宣布，經中美雙方商定，美國財政部長耶倫7月6日至9日訪華。

值得外界留意的是，財務部聲明所用字眼是「商定」而並非「受邀」，有分析認為，這顯示她訪華不是受到中國邀請，美國希望她訪華的意欲較高。

彭博社6月26日引述消息報道，耶倫計劃7月初訪問北京，與中方進行高級別經濟磋商。中國外交部當時未有證實消息，僅稱中美各層級保持溝通。

外界早已預期耶倫訪華，她4月曾稱，美國不尋求與中國在經濟上脫鈎，訪華行程將在「合適時機」進行。

1652：耶倫曾在訪華前稱，希望前往中國建立關係，並承認美中之間存在分歧。

據全國廣播公司（MSNBC）6月28日引述耶倫在訪問中說：

我前往中國的希望是重新建立聯繫。有一群新的領導人，我們需要相互了解。而且我們需要相互討論我們的分歧，這樣我們就不會有誤解，不會誤解彼此的意圖。 美國財長耶倫

圖為2023年4月20日美國財長耶倫（Janet Yellen）在華盛頓的約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）出席論壇，主題為「中美經濟關係」。她2023年7月6日起一連4天訪問中國。（Reuters）

1600：在中美全球兩大經濟體關係關係日趨動盪之際，外界對耶倫此行多不予厚望，但仍期望她此行有助增進中美溝通。

1500：她成行前數天，中國祭出限制出口鎵和鍺，它們都是對半導體工業至關重要的原材料。

1400：耶倫6日起訪華4天。她是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日訪華後，不足一個月內第二位訪華的拜登政府要員。

1300：美國財政部網站資料顯示，耶倫屆時將與中國高級官員討論多個宏觀與金融課題，包括中美能如何「負責任管控雙方關係，針對關注領域直接溝通，以及共同應對全球挑戰」。

圖為2023年6月23日，美國財長耶倫（Janet Yellen）抵達新全球融資契約峰會（New Global Financial Pact Summit）設於法國巴黎的會場。她與其他國家領袖及高官在23日的閉幕禮上發表講話。（Reuters）