俄媒公開政府搜普里戈任大宅片段　現場大量槍枝現金　藏金條假髮

瓦格納集團（Wagner Group）6月兵變事件告一段落後，組織首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）一度前往白羅斯，俄羅斯安全部門則突擊搜查他在聖彼德堡的物業，俄媒7月5日公開當時的搜查片段，並指大宅內有大量槍枝、各國現金，也藏有金條和各式假髮。俄媒指普里戈任現已返國。



聖彼德堡新聞網站Fontanka.ru報道，4日晚上有人看到普里戈任乘坐的寶馬汽車抵達俄聯邦安全局在聖彼德堡的辦公室，取回此前被俄沒收的武器及現金。

俄羅斯親莫斯科媒體《消息報》（Izvestia）5日則發布圖片、影片，展示聯邦安全局（FSB）6月底時的行動過程，發現普里戈任位於聖彼得堡（St. Petersburg）的豪華大宅藏有多本明顯造假的護照，並掛有一幅鑲框照片，圖中有數個頭顱橫排在地，據稱是普里戈任的敵人。

大宅一間疑似是桌球室的房間裏，放置一把寫有「用於重要談判」字樣的特大鐵鎚，另一間房似乎是他的私人祈禱室，有多個東正教聖像。

大宅設有水療、桑拿房及室內游泳池，另擺放一件排有二十多個勳章的軍服、一條鱷魚標本，亦有一部鋼琴。

英國《每日郵報》6日報道，有獲俄羅斯政府支持的Telegram頻道隨後發布普里戈任頭戴假髮、似乎破綻甚多的喬裝照，引發外界猜疑。Telegram頻道Trinadtsatiy稱，這些偽裝的功能是在鄰國工作時傳遞行動訊息，泄出圖片旨在損害普里戈任聲譽。