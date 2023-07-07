美國擬組聯盟打擊合成毒品　冀拉攏中國聯手切斷供應鏈

美國希望組建打擊合成毒品聯盟，並呼籲各國就切斷非法供應鏈與中國接觸。華盛頓指責北京不願合作打擊危險物質非法貿易。



路透社報道，由美國主導的限制合成毒品流動的網上會議星期五（7月7日）舉行，至少84個國家將參加。美國國務院主管國際麻醉品暨執法事務的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）在會議前夕說，中國須要做得更多，以切斷非法合成藥物的供應鏈。

羅賓遜補充說：「我們不是在指責任何人或要施壓。我們嘗試組建這個聯盟的部分原因，是讓其他國家合力打擊這條供應鏈，而這些國家的責任之一，是與中華人民共和國接觸。」

羅賓遜星期四（6日）向媒體透露，美國向中國發出了邀請，目前沒有任何跡象表明他們會出席。儘管北京最近沒有就這個問題與美國官員接觸，羅賓遜強調，華盛頓仍在積極尋求中國的幫助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期五將主持限制合成毒品流動的首場虛擬會議，此會議旨在建立一個打擊合成毒品的「全球聯盟」。這是拜登政府遏制高成癮性芬太尼（Fentanyl）政策的努力，這種強效止痛藥助長了美國鴉片類藥物濫用的危機。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應對此次會議的置評請求。中國是製造芬太尼所需化學品的主要生產國，美墨邊境走私芬太尼的活動猖獗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

