集束彈不自用「當禮送」　美國傳無視禍害供烏　只因一舉數得？

路透社7月6日引述美國官員稱，預料美國最快7日公布新武器援助計劃，它包括向烏克蘭提供由155毫米榴彈炮發射的集束彈（Cluster munition），以對抗俄羅斯軍隊。集束彈可釋放大量小型子炸彈，在大範圍造成巨大的殺傷力。



其中一名官員說，華府已認真考慮這計劃最少1週。

路透社稱，白宮表示正積極考慮向烏克蘭提供這種炸彈，但暫未有消息公布。

集束彈可在美國和盟友已供烏克蘭的榴彈炮發射器上使用。華府這次傳出援烏的集束彈為常見的155毫米口徑，已廣泛在戰場上使用。

烏克蘭局勢：圖為2022年6月27日，一名男子站在烏克蘭斯拉維揚斯克（Sloviansk）住宅區投下集束炸彈的導彈殘骸旁拍照。（Getty）

集束彈

根據新華社的資料，集束彈是一種通過擴大殺傷面積來提高殺傷效能的航空炸彈，實際上是一種子母彈。

當炸彈降落至預定的高度或到達設定的時間時，它自動打開，釋放出數十甚至數百個小炸彈，而它們在碰擊地面目標時爆炸，在大面積內對人造成極大殺傷。

集束彈是1899年《海牙第三宣言》中明文禁止使用的「極度殘酷」的武器。

迄今已有百多個國家簽定《國際禁用集束彈公約》，但美俄中等國家均未簽署。

圖為2007年4月20日，黎巴嫩提布寧（Tibnin，暫譯）的比利時營地附近展示集束炸彈的部件。

美國北約用得多

美國在1991年的波斯灣戰爭中，投擲1萬多顆集束彈。在科索沃使用美制BLU97和「石眼」集束彈。它們除具有摧毀物資和燃燒功能之外，還具有殺傷人員的功能。

集束彈發射後啞彈率很高：由於一系列原因，它們往往無法正常發揮功能，例如作戰前的搬運、儲藏和投放時的操作不當，以及由於投放到較鬆軟的地面，集束彈就無法正常引爆，許多子炸彈可能不會爆炸。未爆炸的集束彈會造成嚴重的後果，威脅民眾性命。

波斯灣戰爭中就有數萬個子炸彈沒爆炸，在戰爭結束後的幾個月內，伊拉克和科威特時常發生因子炸彈爆炸導致人命傷亡的事件。

五角大樓發言人萊德（Pat Ryder）2023年7月6日出席記者會時稱，美軍有多種集束彈，而考慮烏克蘭的不會包括舊款集束彈，且啞彈率不會高過2.35%。

美國曾有不再使用啞彈率高於1%以上的集束彈的做法，但特朗普（Donald Trump）2017年上台後廢除這種做法。惟國會其後禁止這類集束彈的生產、轉移和使用。

圖為1991年波斯灣戰爭中一名軍人在沙漠中操作微型衛星接收器（SLGR）。（U.S. Army）

清理困難 遺害多年

美國對其在「沙漠風暴」行動所做的評估報告也表明，包括集束彈在內的一些非制導炸彈常會無法擊中目標，並造成連帶破壞。有大量的集束彈插到地下，有的深達半米，為清除工作帶來很大的麻煩。

北約（NATO）軍隊在科索沃共投放1,392枚集束彈。北約認為，有8%至12%的炸彈沒爆炸，且地面上還留有34,744個沒爆的小型子炸彈。

鑑於集束彈造成的危害，國際紅十字會2000年9月5日在日內瓦發表的一份調查報告中呼籲：必須禁止對人口稠密地區的軍事目標使用集束彈及其它形式的子母彈。

為何又拿來供烏？

美國最後一次使用集束彈藥是2003年伊拉克戰爭，但隨着衝突轉向發生在平民人口更加密集的城市，美國決定不再繼續使用這種彈藥。

連美軍叫停使用的集束彈，何為現在又拿存來供應烏克蘭？

美國過去1年動用彈藥庫內庫存的155毫米口徑傳統炮彈，並供烏逾200萬枚炮彈。美國的盟友也已提供數百萬枚。155毫米炮彈可攻擊24至32公里外目標，使典成為烏克蘭地面部隊的首選彈藥。烏軍每日消耗成千上萬枚155毫米炮彈。

這種情況讓美國和盟友的彈藥庫存趨向緊張。即使加緊生產，烏克蘭這種消耗速度也肯定會對生產構成壓力。

智庫「保衛民主基金會」（ Foundation for Defense of Democracies）分析師布羅布斯特（Ryan Brobst）稱，集束炸彈是有吸引力的選擇，因它將幫助烏克蘭用較少的彈藥摧毀更多的目標。此外美國自從伊拉克戰爭後就沒在使用，彈藥庫存充足，能立刻提供烏軍所需。

兩院共和黨議員2023年3月向拜登政府發出的信件稱，美國集束彈庫存或有約300萬枚，呼籲白宮送出這些彈藥，以緩解美國生產戰爭物資的壓力。

布羅布斯特稱集束藥比單一炮彈更有效，因它們能對更廣泛的區域造成傷害。他稱 這對烏克蘭來說很重要，因為他們試圖清除俄羅斯戒備森嚴的陣地。

他認為集束彈供烏不僅能立刻解決烏克蘭彈藥短缺的問題，還能減輕美軍155毫米彈藥庫存壓力。

烏克蘭局勢：圖為2022年6月10日，烏克蘭哈爾科夫郊區一處有一個空的集束彈容器插在地上。（Reuters）

俄烏都用過

儘管國際機構與專家大力呼籲不要使用，它從未在戰場上絕跡，俄烏戰爭也不例外。在2022年2月24日俄烏開戰以來，無論是烏軍，還是俄軍，都有持續使用集束彈的記錄。

在俄烏戰爭爆發初期的3月，國際特赦組織和人權觀察指俄羅斯使用集束彈，並瞄準一間有平民躲藏的幼兒園。

俄軍2023年3月在烏控的烏東地區發射導彈，並使用無人發射炮彈攻擊。當地警方稱俄軍除了使用S-300導彈，也用集束彈。

事發一個月後，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）稱，俄軍曾用集束彈攻擊一個小鎮。