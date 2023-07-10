習近平：中國將進一步加大對全球發展合作的資源投入

中國國家主席習近平7月10日在致全球共享發展行動論壇首屆高級別會議的賀信中指出，中國將進一步加大對全球發展合作的資源投入。



全球共享發展行動論壇首屆高級別會議於7月9日至10日在北京舉行，來自130多個國家和國際組織的中外嘉賓線上線下出席論壇。

習近平指出：「當今世界，百年變局加速演進，世界經濟復蘇艱難，全球發展議程面臨挑戰。為凝聚合作共識，推進共同發展，我提出全球發展倡議，助力加快落實聯合國2030年可持續發展議程。我高興地看到，在各方共同參與下，全球發展倡議合作取得重要早期收穫，許多發展中國家從中受益。 」

習近平強調，發展是人類社會的永恆主題。共享發展是建設美好世界的重要路徑。作為最大的發展中國家，中國始終將自身發展置於人類發展的坐標系，以自身發展為世界發展創造新機遇。中國將進一步加大對全球發展合作的資源投入，同國際社會一道，持續推進全球發展倡議走深走實，為如期實現聯合國2030年可持續發展目標、推動構建人類命運共同體作出新貢獻。

2021年9月，習近平在聯合國大會上提出全球發展倡議。去年6月，習近平又宣佈落實全球發展倡議的32項務實舉措，舉辦全球共享發展行動論壇就是其中一項重要舉措。

本次會議以「中國的倡議，全球的行動」為主題，以推動「凝聚發展共識，解決發展問題」為重點，下設「全球減貧與農業公共品體系中的南南合作與中國貢獻」「碳中和背景下的全球綠色發展」「資本動員和可持續基礎設施融資」「數智賦能互聯互通，融智融合全球發展」四個平行分論壇。