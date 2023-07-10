英媒爆BBC主持誘少女拍片「脫剩內褲」又阻受害人作證

英國廣播公司（BBC）一名男主持人被指過去3年向少女提供金錢以換取對方色情照片後，少女母親再爆料，自己曾親眼目睹女兒與主持人視像時對方僅穿着四角內褲（俗稱：孖煙通）。英媒7月9日又指，這名主持人在事件曝光後2度致電這名少女阻止調查。



母親再爆主持人視像時脫剩內褲

《太陽報》7日報道英國廣播公司一名男主持人向一名女子支付超過3.5萬英鎊以換取對方「露骨的色情照片」後，女子母親進一步透露，這名主持人從女兒尚未成年、17歲的時候便開始給錢女兒，女兒拿這些錢來吸毒。涉事女子現年20歲。

女子母親稱，自己曾看到過女兒和主持人視像的過程，當時感到很震驚，手機熒幕中主持人身穿四角內褲坐在家中沙發，準備讓女兒為他表演。

再被爆連環致電阻調查

這間傳媒9日再指，事件曝光後，這名主持人打了2通電話給女子。

報道稱，涉事主持人質問對方「你做了什麼好事」，又要求女子叫母親停止調查。

涉事主持遭停職

相關報道在7日出刊後，英國廣播公司強調嚴肅對待所有指控且會在需要時採取行動，又宣布已把這名主持人停職並正與警方接洽，但未透露該主持人是誰，惹來外間揣測。

包括綜藝節目主持克拉克（Rylan Clark）和時事節目主持瓦因（Jeremy Vine）在內BBC多名男主持於社交平台澄清自己跟事件無關。