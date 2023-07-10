荷蘭反對黨欲即刻罷免總理　呂特面臨不信任動議

荷蘭執政聯盟上週因移民政策意見分歧倒台後，反對黨7月10日在國會對首相呂特（Mark Rutte）提出不信任動議。



（編按：呂特3天前辭職，稱一旦新政府組成，他將離開政界。呂特2010年上場，是繼匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）後，歐盟內任期最長的成員國國家領袖。）

綜合路透社和彭博社報道，荷蘭國會當地時間星期一（7月10日）上午10時15分（香港時間星期一下午4時15分）開會。荷蘭綠色左翼黨主席克拉韋爾（Jesse Klaver）星期天（9日）發文稱，反對派屆時將對呂特發起不信任投票。

克拉韋爾說，呂特故意讓內閣垮台，他的行為不是為長期利益，而是為了自己的政治利益，反對派因此做出上述決定。他表明，反對派的目標是任命一名技術官僚為看守首相，直到可以舉行提前選舉（snap election）。

反對黨工黨領袖克伊肯（Attje Kuiken）星期天在電視節目中指責呂特造成了這場政府危機，「我們需要一個局外人介入，避免（國家）停滯不前，並修復（對政府的）信任。」

呂特上星期五（7日）說，他計劃繼續擔任看守首相至11月大選。通常情況下，不信任投票不會威脅到呂特，因為他可以依靠自己領導的四黨多數派政府的支持挺過不信任動議。

不過，據知情人士透露，一些執政聯盟議員將內閣危機歸咎於呂特主張限制境內戰爭難民的孩子入境，並規定申請庇護的而家庭須至少等待兩年才可團聚。他們正考慮投票支持罷免已經在位13年的呂特。

如果所有反對黨議員都投支持票，他們只需要執政聯盟幾名議員的支持票，就能把呂特拉下台。

此外，雖然反對派主張技術官僚擔任看守首相，但憲法學者質疑這一期望實現的可能性。如果呂特真的下台，財政部長卡格（Sigrid Kaag）或將成為第一位副首相，她也將是第一位領導荷蘭政府的女性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

