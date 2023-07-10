上架5天　Threads用戶數突破1億

Facebook、Instagram母公司Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）10日在他自己的Threads帳戶上說，於7月5日推出的新社交應用程式Threads，用戶數已在5天內已突破1億人，比ChatGPT更快達到此里程碑。朱克伯格表示，目前用戶來自社群自身的需求，該公司尚未展開市場推廣。



路透社報道，Threads不斷刷新用戶紀錄。自5日推出以來，Jennifer Lopez、Kim Kardashian等名人爭相加入該平台，對馬斯克（Elon Musk）擁有的Twitter構成威脅。據Cloudflare行政總裁普林斯（Matthew Prince）9日在Twitter分享螢幕截圖，顯示Twitter的流量正有所放緩。

投資銀行Evercore ISI預期，Threads的每日活躍用戶數將達到近2億人，在未來2年內，每年可望帶進約80億美元的收入。

但Evercore ISI也稱，值得關注的是Threads能否保持強勁成長，並維持用戶的參與熱度，同時不會大幅損害Facebook、Instagram等其他Meta平台的使用率。