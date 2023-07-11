李強與所羅門群島總理會談　冀深化雙方政治互信及加強合作

國務院總理李強7月10日上午在人民大會堂同來華進行正式訪問的所羅門群島總理索加瓦雷會談。李強表示，站在新的歷史起點上，中方願同所方深化政治互信，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，擴大各領域各層級對話交流，加強互利合作，推動兩國關係提質升級。



李強表示，中所建交近四年來，雙邊關係迅速發展、碩果纍纍，兩國已成為彼此值得信賴的好朋友、可以依靠的好兄弟。這充分表明中所建交是順應時代潮流的正確選擇。兩國決定建立新時代相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。

李強指出，中方願同所方共享發展機遇，進一步對接發展戰略，拓展貿易投資、基礎設施建設、農林漁業、信息通訊、能源礦產、旅遊等領域合作，打造更多標誌性合作項目。中方將繼續支持所方改善民生、維護社會穩定，支持所方舉辦第十七屆太平洋運動會，願同所方加強文教、衛生、地方等領域交流合作。

李強強調，中方理解太平洋島國在氣候變化問題上的特殊處境和重大關切，將繼續同所方加強應對氣候變化南南合作，提升島國自主發展和應對風險能力。中方願同所方共同堅持真正的多邊主義，在聯合國、太平洋島國論壇等多邊機制下加強協調配合，共同維護南太平洋無核區，維護地區穩定、發展、繁榮。

索加瓦雷： 願繼續深化貿易及應對氣候變化等合作

索加瓦雷表示，所方高度重視對華關係，所中建交以來，兩國關係取得長足發展。所方感謝中方為所羅門群島和太平洋島國經濟社會發展提供的積極幫助，支持中方提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，反對針對中國的地緣政治操弄，高度讚賞中方在維護地區和世界和平、促進可持續發展、應對全球性挑戰方面發揮的重要作用。所方恪守一個中國原則，願借鑑中國發展經驗，同中方繼續深化貿易、投資、人文、應對氣候變化等領域交流合作，實現共同發展。

會談後，兩國總理共同見證簽署發展合作、貿易、民航、海關、氣象等多項雙邊合作文件。

會談前，李強在人民大會堂北大廳為索加瓦雷舉行歡迎儀式。

當日下午，索加瓦雷向人民英雄紀念碑敬獻花圈。