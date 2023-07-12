中國常駐聯合國副代表：日本執意將核污染水排海不負責任

中國常駐聯合國副代表戴兵7月11日在聯合國可持續發展高級別政治論壇 上表示，日本政府執意要將超過130萬噸福島核污染水排海，做法極其不負責任。



戴兵表示，海洋是地球水生態系統的重要組成部份，保護海洋環境是全人類的共同責任。令人深感憂慮的是，日本政府無視國際社會關切以及太平洋沿岸和島嶼國家的反對，執意要將超過130萬噸福島核污染水排海。這種做法將嚴重危害全球海洋環境、生態系統和各國人民的生命健康，是極其不負責任的。國際社會應嚴肅對待這一問題，敦促日方正視各方正當合理關切，停止核污染水排海計劃，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格的國際監督。

戴兵表示，中國在落實涉水可持續發展目標方面取得積極進展。中方堅持以人民為中心的理念，全力保障飲用水安全，實施國家節水行動，全面提升水資源利用效率，以佔全球6%的淡水資源保障近20%人口的用水。中方積極參與全球水資源合作，擔任聯合國水事會議互動對話會共同主席，推動大會取得豐碩成果，並向《水行動議程》提交28項自願承諾。中方將認真落實這些承諾，與國際社會加強水資源保護和可持續利用合作。