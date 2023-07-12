米蘭昆德拉逝世｜最著名流亡作家　不受訪兼拒再把作品拍成電影

捷克裔作家米蘭·昆德拉（Milan Kundera）7月11日在法國巴黎逝世，終年94歲。這位文壇大師曾因政治立場而被剝奪公民身份長達40年，被稱為捷克最著名的流亡作家。改編自其小說《生命中不能承受之輕》的電影《情陷布拉格》，令他名氣更上一層樓，但他對電影並不滿意，此後拒絕再讓他人翻拍其作品。



米蘭·昆德拉1929年4月生於捷克斯洛伐克的布爾諾（Brno），在高中畢業後，他滿懷熱情地加入共產黨，但兩年後他因「敵對思想與個人主義傾向」被開除，此事影響到米蘭·昆德拉停止在電影學院就讀，他本來在那裏學習音樂與文學。

1953年，米蘭·昆德拉首次以作家身份出版詩集，透過作品探討社會主義、現實主義，1967年出版首部小說《玩笑》。成為作家後，他曾再度加入共產黨，然後又被開除。

著名作家米蘭．昆德拉1929年生於捷克布爾諾（Brno），1967年出版第一部小說（Amazon網站）

國內「不受歡迎人物」

米蘭·昆德拉被形容為捷克國內最著名的「流亡作家」，他1968年參與「布拉格之春」的改革運動，批評政府打壓運動，他之後成為國內的「不受歡迎人物」，1969年被作家協會開除，1970年再被共產黨開除黨籍，在電影學院的教學活動要暫停，出版物被禁。

他繼續在遭審查的環境下寫作，70年代初再撰寫作品《生活在別處》（Life is Elsewehere）與The Farewell Waltz，在得知作品無法出版後，他改為讓作品在法國推出，最終他於1975年流亡法國，並在數年後成為法國公民。

1979年，米蘭·昆德拉被捷克斯洛伐克剝奪公民身份，一直至40年後的2019年，捷克才正式恢復他的公民身份，但他沒有回鄉居住。

2021年紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》劇照（紀錄片劇照）

成名之路：生命中不能承受之輕

米蘭·昆德拉流亡法國後，1984年出版的《生命中不能承受之輕》成為暢銷書，這部作品更改編為1988年的電影《情陷布拉格》（又譯布拉格的春天、布拉格之戀），並在多個影壇頒獎禮獲獎或獲得提名，令米蘭·昆德拉成為國際知名作家。

這部電影受到好評，開拍時也找來米蘭·昆德拉擔任顧問，他也專門為電影版寫了幾句在小說內沒有的台詞，但據2021年紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》所指，米蘭·昆德拉對電影成品不滿意，且片商把電影從法文版變成英文版拍攝，未有與他討論。

更甚的是米蘭·昆德拉曾向友人「吐苦水」稱，自己成名是因為書被拍成電影，於是他決定絕不再讓作品改編成電影。

↓講述米蘭昆德拉的紀錄片預告↓

米蘭·昆德拉曾不滿外界對他作品的解讀，他80年代初向《紐約時報》指「若我寫了一個愛情故事，故事內有3行字是關於斯大林，人們就會談論這3句而忘記其餘的，或者閱讀其餘內容來了解其政治含義或作為政治的隱喻。」

他於1985年後更拒絕再接受傳媒訪問，2021年的紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》，最後是得到米蘭昆德拉的妻子赫拉班科娃（Vera Hrabankova）的幫助，找來多名熟識米蘭·昆德拉的人士，再加上米蘭·昆德拉多年前的受訪片段，才得以拍成紀錄片。