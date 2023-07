稱烏應感激西方軍援　英防長：我們非Amazon　澤連斯基：一直感謝

針對烏克蘭多次敦促西方加快軍援,英國國防大臣華禮仕(Ben Wallace)週三(7月12日)在立陶宛出席北約峰會時稱,烏克蘭應對武器捐贈表示感謝,以說服西方提供更多武器。華禮仕強調:「我們不是Amazon。」



自俄烏戰爭爆發以來,英國一直是基輔最堅定的支持者之一,英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)多次表明,英國及西方盟國將繼續加大支持烏克蘭。

但華禮仕警告說,烏克蘭必須向美國國會議員,以及其他國家的懷疑政客證明值得,「無論我們喜歡與否,人們都希望看到感激之情。」

華禮仕又稱,他去年曾開車11個小時前往烏克蘭,然後收到一份武器購物清單。他當時向烏克蘭表明:「你知道,我們不是Amazon。」

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy and British Prime Minister Rishi Sunak attend a meeting of the NATO-Ukrainie council, during a NATO leaders summit in Vilnius, Lithuania, July 12, 2023. (REUTERS)