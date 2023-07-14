俄羅斯前軍官晨運遭槍殺　兇手疑用運動App鎖定行蹤

一名俄羅斯潛艇前指揮官7月10日晨運時，遭一名身份不明的槍手射殺，享年42歲。一個親政府Telegram頻道稱，槍手或透過一個運動應用程式追蹤軍官，策劃暗殺行動。



路透社11日報道，曾效力俄軍的Stanislav Rzhitsky在10日早上於南部城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）遭到槍殺。他的照片及個人資料被放上烏克蘭一個收錄國家敵人名單的非官營網絡資料庫，至11日，他在該網站的照片被標上「已清算」紅色字樣。

俄羅斯聯邦偵查委員會11日表示，已逮捕一名持有手槍和消音器的60多歲疑犯，並發影片展示逮捕過程。影片輯錄閉路電視片段顯示，當日事發前Stanislav Rzhitsky曾遭人尾隨。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）並未承認策劃暗殺，但公布案件細節稱，死者是在當日早上6時途經一個公園時，遭槍手連開7槍身亡，因大雨無人目睹，未能確定兇手身份。GUR隨後發聲明否認施襲。

運動App疑泄行蹤

與俄方安全部門有所聯繫的Telegram頻道Baza稱，Stanislav Rzhitsky經常沿同一路線慢跑，兇手或以運動App「Strava」捕捉他的動向，將之殺害。

他的父親指，兒子2021年底向軍隊辭職，2022年8月退伍。

圖為應用程式Strava在6月27日發布的宣傳圖，顯示用戶可在程式內紀錄跑步時間及路徑。（Facebook）

一個自稱親烏的游擊隊Telegram頻道11日稱，Stanislav Rzhitsky曾在2022年7月指揮潛艇向烏克蘭城市文尼察（Vinnytsia）發射導彈，至少造成23名平民死亡，包括1名4歲女童。

Stanislav Rzhitsky生前在克拉斯諾達爾市政府任職軍事動員副主任。俄媒《生意人報》（Kommersant）指，他曾任俄軍「克拉斯諾達爾」號潛艇指揮官。