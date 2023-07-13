德國將公布首個「中國戰略」文件　外長：顯示我們並不天真

俄衛網13日引述德國《商報》稱，德國政府7月13日公有其首個「中國戰略」。德國外交部長德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）12日在出席北約峰會期間稱，這份戰略將發出「我們並不天真」的訊號。



該戰略計劃由內閣通過，並於13日向公眾公布。歐洲和其他地區的政商兩界都想看到歐盟最大經濟體——德國如何重新定位自己，應對經濟上重要但堅定自我主張的中國。

德國必須以直接認識到，單方面的依賴會讓我們變得脆弱和容易受到影響。在我們追求和平與自由的願望中，我們必須保護自己的韌性和安全，降低會威脅我們的依賴。 德國外長貝爾伯克

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）援引知情人士透露，德國外交部和包括總理朔爾茨（Olaf Scholz）辦公室在內的其他政府部門一直討論該戰略的最後細節，直到7月11日晚些時候才就最終文本達成一致。

戰略中具有爭議方面包括如何制定廣泛的透明規則以及怎樣對擁有大規模中國業務的德企進行壓力測試。

就在在這份文件公布前夕，7月11日，中國商務部部長王文濤分別會見德國機械設備製造業聯合會主席霍伊斯根、德國思愛普公司行政總裁柯睿安。王文濤強調稱，中德互為重要的經貿合作夥伴，互信是中德合作的基礎。「去風險」不應政治化和意識形態化，更不能導致脫鈎和「去中國化」。