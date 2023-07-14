世衛：代糖阿斯巴甜為「可能致癌物質」　但仍可安全食用

與世界衛生組織（WHO）有關聯的兩個組織星期五（7月14日）宣布，甜味劑阿斯巴甜為「可能的致癌物質」，但在已商定的水平下食用依然是安全的。



路透社報道，阿斯巴甜（Aspartame）是世界上最受歡迎的甜味劑之一，從可口可樂無糖汽水到Mars’ Extra口香糖等產品中都使用它。

世衛一獨立專家小組對是否有任何證據表明某種物質具有潛在危害進行評估，另一個專家小組則評估該物質構成的現實風險有多大。

世衛駐日內瓦總部營養健康和發展司司長布蘭卡在兩個專家小組發表聲明前，試圖幫助消費者理解專家小組看似相互矛盾的立場。

布蘭卡說：「如果消費者面臨的選擇是，我該喝加了甜味劑的可樂還是加了糖的可樂，我認為應該考慮第三種選擇——那就是喝白開水。」

總部位於里昂的國際癌症研究機構（IARC）星期五發表聲明說，阿斯巴甜為「可能的致癌物質」。所謂「可能的致癌物質」（possible carcinogen）是指某種物質可以導致癌症。

IARC的評估沒有把一個人需要攝入多少阿斯巴甜才會有風險列入考慮；而攝入量，是世衛和聯合國糧食及農業組織（FAO）下的食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）的專家組所考慮的。

食品添加劑聯合專家委員會進行全面審查後，於星期五宣布，未發現令人信服的證據表明阿斯巴甜造成危害，並繼續建議人們把阿斯巴甜的每日攝入量，控制在每公斤體重40毫克以下水平。

這與食品添加劑聯合專家委員會1981年首次設定的水平一致，世界各地的監管機構都有類似指引。

未參與此次評估的幾位科學家認為，將阿斯巴甜與癌症聯繫起來的證據很薄弱。食品和飲料行業協會則說，世衛獨立專家小組的評估表明阿斯巴甜是安全的，對於想要減少飲食中糖分的人們來說，阿斯巴甜是一個不錯的替代選擇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

