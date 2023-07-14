日本北海道酒店驚見斷頭屍　男死者生前愛穿女裝　疑熟人狠下毒手

日本近來發生一宗兇殺案件。一位居住在北海道的62歲男性浦仁志，7月2日被發現陳屍在一間酒店浴室中，且頭部已被砍斷。由於房間內沒有其他血跡，因此被認為行兇現場，應該就在浴室裏頭，且可能是熟人犯的案。



根據日本媒體《文春Online》報道，被害者平時在內裝建材工廠上班，已婚並有兩位兒子。雖然鮮少對外交流，但為人客氣，沒聽說過甚麼糾紛。比較特別的，是他有穿着女裝的癖好，特別喜歡扮成漂亮的女性，且據說扮女裝的品質很高，不過性向上還是喜歡女性。

有日本電視台亦報道這宗屍體發現案：（按圖了解）

浦仁志在被殺害前不久，曾以穿着女裝的姿態，參加在酒店附近舉辦的派對活動。就在活動結束後，他與一位神秘的X人物會合，並一起進入酒店。然而X在凌晨2點就離開，但直到半天後的下午三點，被害者都沒有辦理退房手續。於是酒店人員前往房間察看，才發現被害者的屍體。

案發現場沒有太多打鬥痕跡，也沒有遺留像是凶器的刀刃。警方研判，這起事件應該是熟人所為，由於犯案手法太過獵奇，使得北海道罕見出動大批警力進行搜查，期盼能早日將罪犯逮捕歸案。

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