王毅應約晤蘇傑生：中方高度關注印方對中國企業採取限制性措施

中央外辦主任王毅7月14日在印尼首都雅加達（Jakarta）出席東盟外長會之際，應約會見印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。王毅稱中方高度關注近期印方對中國企業採取限制措施。



王毅表示，習近平主席和莫迪總理達成將中印關係穩下來的重要共識，雙方要為此付諸行動，堅持雙邊關係正確方向，把握好世界發展大勢，推動中印關係企穩改善。作為全球前兩大發展中國家和永遠的鄰居，中印共同利益顯然大於分歧，實現共同發展、共同繁榮具有全球示範意義。雙方應相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。他稱中印要把精力和資源聚焦於各自發展、民生改善和加快振興，不讓具體問題定義整體關係。

他稱希望印方同中方相向而行，找到雙方都能接受的邊界問題解決辦法。中方高度關注近期印方對中國企業採取限制性措施，希望印方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

蘇傑生表示，印中關係正常化符合雙方共同利益。印方願本着開放心態，妥善應對雙方分歧，推動印中關係儘快重回正軌，為下階段高層交往創造良好條件。

雙方同意儘快就邊界問題舉行下一輪軍長級會談。

雙方同意啟動金磚國家擴員進程，並就此達成原則共識。