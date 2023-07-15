新加坡交通部長涉貪污　李顯龍政府如何「拆彈」成重點

新加坡政壇近日傳出貪污事件，交通部長易華仁（S.Iswaran）牽涉其中，亦是當地近40年來首次有部長級官員被調查。事件轟動新加坡政界，執政的人民行動黨（PAP）和總理李顯龍的處理方式成為外界關注焦點。



《海峽時報》訪問當地多名政治觀察員，他們普遍認為，李顯龍政府需要強調對任何犯錯的官員採取零容忍的立場，並在這宗事件中保持開放和透明。日前宣布參選總統的前國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）7月15日表示，當地從來沒有總理介入貪污調查局（Corrupt Practices Investigation Bureau，CPIB）的調查，如果發生這個情況，總統就會出手阻止，形容這是新加坡的制度。

新加坡交通部長易華仁捲入貪污醜聞而被停職調查，震撼當地政壇。（Reuters）

不過有官員捲入貪污調查，新加坡管理大學（Singapore Management University）法律系副教授Eugene Tan認為，事件嚴重打擊一直標榜管治高度廉潔的新加坡政府及人民行動黨的聲譽。他指出，易華仁被停職休假，反映有初步證據顯示對方或犯法，但強調易華仁仍是假定無罪。

除了今次事件，人民行動黨最近亦有兩宗具爭議事件，包括內政部長尚穆根（K.Shanmugam）及外長維文（Vivian Balakrishnan）被指在租住國有產業時行為不當；以及國會議長陳川仁爆粗批評一名議員。新加坡國立大學社會學副教授Tan Ern Ser及政策顧問公司BowerGroupAsia新加坡辦事處總經理Nydia Ngiow分別稱，當地正值管治團隊交接，以及面對具挑戰的經濟氣氛和更批判的公民社會，這幾宗事件成為人民行動黨史上最嚴重的危機。

有高層官員捲入貪污醜聞，成為總理李顯龍的政治考驗。（Reuters）

新加坡在2025年11月舉行大選，Eugene Tan估計這次貪污調查會成為選舉議題，而且會就是否進行更多審查等提出疑問。他認為，公眾可能覺得人民行動黨沒法維持其高標準，如何回復大家的信任成為該黨的最大挑戰。

Eugene Tan提到，易華仁在西灣岸集選區（West Coast GRC）植根超過二十年，當地在2020年的大選中，人民行動黨以些微之差擊敗新加坡前進黨（Progress Singapore Party）的對手。因此其他有意在下屆大選角逐該選區的政黨勢以貪污調查事件作為主要議題，強調有需要在國會增加在野勢力的必要，惟他們亦不應只以這個議題作為主打。

對於易華仁的政治前途，Eugene Tan認為即使對方最終裁定沒有任何違法行為，但外界對他的懷疑心態不會即時消除，這可能影響他出選的機會。與易華仁合作多年的尚達曼亦稱，今次事件不會為對方的未來劃上句號，相信可以渡過難關。他呼籲大家應相信新加坡的制度，而且不應在這個時候妄下判斷。