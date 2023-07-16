美國民調：53%受訪者認為民主不再顧及他們利益

美聯社與芝加哥大學獨立研究機構「全國民意研究中心」（NORC）共同進行的一項民意調查結果顯示，接受調查的美國人中有一半認為民主沒有充分考慮到他們的利益，這表明美國居民對政府的信任程度較低。



俄衛網7月15日引述民調結果說：「一半的人認為美國的民主運轉不佳。 只有不多的成年人相信國會、最高法院、總統或政黨在維護國家的民主價值觀方面做得很好。」

調查顯示，53%的受訪者認為政府沒有代表像他們這樣的人的利益，而45%的受訪者懷疑大多數美國人的利益是否有代表。

美國地標：圖為2018年9月24日，鏡頭下紐約曼哈頓的高樓大廈。（Reuters）

需要指出的是，美國人對民主運轉的看法大多是由他們的黨派觀點造成的， 因此，共和黨的支持者比民主黨的支持者（分別為51%和38%）更有可能說大多數美國人的利益在美國政府中代表不足。

此外，參與民調的人還對公眾輿論與該國現行法律之間的分歧表示不滿。 大多數受訪者（65%）表示，法律沒有反映他們對移民和政府支出的看法；63%不同意政府關於墮胎的決定；63%不贊同關於規範武器流通的法律。

該項民調於2023年6月22日至26日進行，1220名18歲以上的美國居民參加了民調。 統計誤差幅度為正負3.9個百分點。