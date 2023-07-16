韓國雨災水淹行車隧道　最少7人喪生

韓國連日遭受暴雨侵襲，全國各地都錄得公共和私人設施受損報告，不少道路及航班受阻。其中在忠清北道清州市，一條行車隧道被淹沒，多架車輛被困，救援部門7月16日表示，至少有7人死於這宗事件。



韓聯社報道，這宗事件發生於15日早上8時40分左右，位於清州市興德區五松邑宮坪第2地下行車隧道被水淹沒，當時隧道內有15架車輛。消防人員到場救出9人，另外有1人喪生、11人下落不明。

當局其後在隧道內的一架巴士上打撈出5具遺體，其中一名死者是70多歲的女性，另外4名死者的身份仍待確認。救援部門指，除了該架巴士，現場亦有10多架車輛被困，警告傷亡人數或進一步增加。

韓國連日受到暴雨影響，清州市一條行車隧道被淹沒，多架車輛被困。救援人員7月16日在一架巴士內發現最少5名死者。（Reuters）

連同清州市的死者，今次雨災在全國奪走最少33條性命。氣象部門預計，朝鮮半島在16日會繼續受到暴雨影響，正在外訪的總統尹錫悅下令總理韓惪洙動用手上所有資源，將傷亡人數減至最低。

另外與韓國一水之隔的日本同樣受到惡劣天氣影響，秋田縣秋田市錄得破紀錄的400毫米雨量。氣象部門預計，受到暴雨打擊的東北地方局部地區會有大雨，呼籲當地民眾提防山泥傾瀉和河流氾濫的情況。

不過日本關東及西日本地區則被酷熱天氣侵襲，東京錄得攝氏37度高溫，群馬縣桐生市氣溫更達39.4度，成為全日今年最炎熱的地方，而大阪及福岡的氣溫亦維持在35度以上。