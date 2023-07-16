克里接棒訪中國繼續對話　兩國經氣候合作尋共識？

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）7月16日抵達北京展開訪華之旅，成為2023年第3名訪問中國的美國高級官員。在中美競爭加劇的背景下，克里此訪被視為是嘗試重建穩定雙邊關係的最新嘗試。



謝振華將晤克里談什麼？

時隔近2年再前往中國，克里16日至19日訪華期間會在北京與中國氣候變化事務特使解振華舉行雙邊會談，討論重點包括減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和幫助貧窮國家應對氣候變化等，也可能商討美國恢復對中國太陽能電池板及電池組件徵收關稅和實施其他限制。

中美有何期待？

對於克里訪華，美國旨在就解決氣候危機與中國接觸，包括為聯合國氣候變化大會第28次締約方會議（COP28）的談判鋪路，中方則希望雙方為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。

從氣候合作看中美關係

中美關係因貿易爭端、軍事角力、人權指控和間諜指控等變得緊張的情況下，在氣候領域合作相信能讓兩國進行更多交流和對話，也可推進解決全球氣候問題。

儘管中美存在不少分歧，氣候變化合作曾是中美緊張關係其中一個罕見的亮點，因此從克里這次訪華能否取得突破，也能看出兩國是否願意建立具建設性關係的誠意。

包括國務卿布林肯（Antony Blinken）和財政部長耶倫（Janet Yellen）在內的美國高官接連訪華，都是為了緩和兩國緊張關係並尋求在競爭與合作之間取得平衡，還有發掘兩國的合作潛力。

中美都同意需要在氣候領域合作，這就讓氣候問題成為兩國建立穩定關係的一個良好合作切入點。

布林肯訪中國時強調要與中國建立開放溝通，為中美關係加裝「護欄」，消除誤解和避免誤判並探索兩國在跨國挑戰上開展合作的潛力，耶倫更是明言，作為世上兩大溫室氣體排放國及可再生能源投資國，美中在氣候融資上的持續合作至關重要。

克里訪華前、13日也說：「（美國）我們現在想要實現的目標實際上是，在沒有任何讓步的情況下，建立某種穩定的關係。」