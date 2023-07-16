G20財長聚首印度　俄烏以外還有甚麼議題？

二十國集團（G20）財長及央行行長7月17日一連兩天在印度古吉拉特邦（Gujarat）首府甘地納加（Gandhinagar）舉行會議，討論世界經濟問題。目前俄烏戰爭仍未結束，預計戰爭對經濟的影響成為今次會議重點，但除此之外，還有甚麼值得大家關注的議題？



彭博社15日報道，全球金融官員在政策上持續有分歧，特別是在應對通脹一事上就更明顯。物價不斷上升雖令歐美央行奉行緊縮政策，惟可能通縮的前景則驅使中國考慮進一步放寬利率措施。

而在今年初傳出包括瑞信（Credit Suisse）等多間銀行的營運危機，導致全球投資市場出現震盪，因此G20財長將會討論這個危機所帶來的威脅。

全球金融市場在今年初一度遇到波動，預計G20財長會議將討論該次事件所產生的影響。（REUTERS）

另外與會的美國財長耶倫（Janet Yellen）將提出改革世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF），報道引述消息人士指，由美國前財長薩默斯（Larry Summers）及辛格（NK Singh）組成的經濟專家小組會建議該兩個組織向發展中國家提高貸款，同時要求私營組織等增加款項。

IMF的數據顯示，面對債務困境的國家比例，與2015年的水平相比增加一倍至60%，像贊比亞（Zambia）國家在G20的共同框架下，與中國等債權國達成解決債務方案，為其他面對同樣狀況的斯里蘭卡、埃塞俄比亞、加納等國家有例可循。

FTX爆煲，令各國關注如何有效監管加密資產市場。（Getty Images）

FTX等加密資產市場近年「爆煲」，促使金融穩定委員會（FSB）及IMF研究實施全球標準，FSB主席諾特（Klaas Knot）在會議前去信G20財長，要求加強跨國合作和分享情報，避免加密資產活動因為全球監管制度出現漏洞而流向比較寬鬆的地區。

當然，俄烏局勢始終是今次會議的主要議題，但預計擔任主席國的印度難以遊說中國及俄羅斯支持關於俄烏戰爭的措詞。印度經濟事務部長塞斯（Ajay Seth）13日承認，各方在核心議題都有共識，惟俄烏戰爭對全球經濟影響除外。這亦反映G20財長會議期間都會上演大國博弈的場面。