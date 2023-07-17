中國資料和反間諜法趨嚴厲　跨國企業加速資料脫鉤

中美關係持續緊張之際，消息指在華跨國企業加速推動資料脫鉤的行動，以因應北京日趨嚴格的資料和反間諜法。英國《金融時報》（Financial Times），北京當局增訂反間諜法和資料法規，促使跨國企業加速將中國的系統和全球其他地區的系統分離，以防觸及中國法律。



報道引述旗下員工透露，美國顧問公司麥肯錫（McKinsey）、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）和奧緯諮詢（Oliver Wyman），都正把在中國的資訊科技（IT）系統分離出來。

7月1日中國新版反間諜法生效。美國顧問業者像貝恩公司（Bain & Company）和美思明智集團（Mintz Group）遭一連串突擊和限制，加上美光科技（Micron Technology）在中國遭到封殺等，都對在中國營運的公司帶來更多的壓力。

上海年利達律師事務所（Linklaters）的律師羅伯茲（Alex Roberts）表示，4月公布的新版反間諜法引入刑事制裁的可能性，共享敏感信息也會受國家安全機構監管。

美國一家顧問公司的經理人透露，他的公司多月前已開始重整資訊系統，但還沒搞清楚該如何處理手機。全球前四大會計師事務所的KPMG和EY的員工表示，他們的集團在中國2021年開始推出多項資料和網路安全法規時，即着手將在中國的IT系統進行重整。

中國英國商會（British Chambers of Commerce in China）代表莎莉．徐（Sally Xu）說：「目前還未完全清楚他們是否必須這麼做，但企業發現盡可能將資料在地化，將比跨境發送資料更容易，風險也更小。」

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）今年春天的調查顯示，約500家受訪的歐洲企業中近10%表示，正在把他們的中國IT系統和世界其他地區脫鉤。同時有3/4表示，已把在華IT系統和資料儲存進行某種程度的在地化。