印度或趕超中國　成東南亞最大遊客來源

中國重新開放國際旅遊後，中國遊客並沒有如預期般湧向國外，這讓世界上人口最多的國家印度頓時成為東南亞各國旅遊業者努力吸引的對象。



印度的中產階層人口不斷壯大，消費能力增加，分析師皆看好印度未來能趕上甚至超越中國，成為東南亞最大的遊客來源國。

近來，有越來越多的印度遊客訪問東南亞。許多航空公司包括靛藍航空（IndiGo）和泰國航空已紛紛增加來往印度和東南亞的航班，酒店連鎖集團也鎖定印度市場打廣告。

航空業分析師索比上個月在一場會議上說：「東南亞顯然已做好準備，迎接印度即將帶來的增長。」

旅遊業對多個東南亞地區國家的經濟至關重要，在新冠疫情爆發前佔該地區的國內生產總值約12%，從業人口超過4000萬。

2020年冠病疫情來襲前的約10年中，中國遊客在東南亞旅遊業中佔據舉足輕重的地位，但是最新數據顯示，前往東南亞地區旅遊的中國遊客人數目前只恢復到疫情前的六七成。

中國北京端午節假期期間，婦女們在公園裡擺姿勢拍照。（Reuters）

相比之下，前往東南亞國家旅遊的印度遊客人數已大致恢復到疫情前的水平。今年5月到新加坡和印度尼西亞旅遊的印度遊客在人數和消費能力上甚至已超過或幾乎超過中國遊客。

印度飛曼谷機票預訂與2019年按年增270%

印度網絡旅遊平台Cleartrip的數據顯示，今年1月至6月，從印度飛往曼谷的航班預訂量與2019年同期相比增長了270%。

業者指出，印度遊客的長期增長將會讓航空公司運力、酒店服務和旅遊運營商着手在旅遊服務產品和質量上做出調整，更適合印度遊客的愛好和需求。

亞洲開發銀行預測，在未來10年裏，以出境旅遊增長而言，印度可能成為下一個中國，只不過這一發展可能會因為印度機場較少而受限。

泰國旅遊協會副會長頌宋提醒國內業界人士，如果不加快提供更適合印度遊客的旅遊產品和服務，這些遊客或流向其他東南亞國家。