美國密歇根州16人被起訴　涉圖以假選舉人推翻2020年總統大選

美國密歇根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）週二（7月18日）宣布，對該州16名居民提出重罪指控，他們涉及2020年總統大選後的假選舉人計劃。分析認為，今次起訴對前總統特朗普（Donald Trump）不利，或增加他因涉嫌企圖推翻2020年大選結果而被控的機率。



檢方表示，在2020年大選後，該州的16名共和黨支持者提交了一份虛假的選舉人名單，希望藉此將該州的選舉結果，由民主黨籍的拜登（Joe Biden）勝出改為共和黨籍的特朗普勝出。

內塞爾在聲明中強調，事件破壞了公眾對選舉公正的信心，也明顯違反密歇根州的選舉管理法律。

而在此案作出起訴之前，美國前總統特朗普週二表示，星期日收到特別檢察官史密斯（Jack Smith）發出的信件，指他已成為2021年國會騷亂的大陪審團調查目標，要他在4日內向大陪審團報到，幾乎意味他會被逮捕及起訴。

史密斯團隊的調查重點是國會暴亂的發生原因，包括特朗普陣營企圖推翻選舉結果、共和黨人士策劃假選舉人計劃、特朗普對時任副總統彭斯（Mike Pence）施壓等情節。