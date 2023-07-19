聯合國安理會就AI安全開會　中國代表：須避免此技術成為脫韁野馬

聯合國安理會7月18日開會，首次就人工智能（AI）的安全風險和機遇進行討論，來自15個成員國的代表出席。中國常駐聯合國代表張軍在會上指出，人工智能的複雜效應不斷顯現，既產生巨大技術紅利，也引發愈來愈多的擔憂，突顯了構建人類命運共同體的重要性、必要性、緊迫性。



張軍強調，人工智能作為「雙刃劍」，它是好是壞、是善是惡，取決於人類如何利用、如何規範、如何統籌發展與安全。國際社會應該秉持真正的多邊主義精神，開展廣泛對話，不斷凝聚共識，探討制定人工智能治理的指導性原則。

張軍提出，關於人工智能治理的原則，應堅持倫理先行。必須將「以人為本」、「智能向善」作為基本準則，避免這一技術成為「脫韁的野馬」。在此基礎上，逐步建立並完善人工智能倫理規範、法律法規和政策體系。各國應秉持負責任的國防政策，反對利用人工智能謀求軍事霸權、破壞他國主權和領土完整。

主持會議的英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，沒有任何國家會不受人工智能影響，需要通過協調來降低風險。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，無論是軍事或非軍事應用人工智能，都可能對全球和平安全產生非常嚴重後果，他支持一些國家提出，仿效國際原子能機構（Atomic Energy Agency）及國際民航組織等，設立一個新的聯合國機構，制定人工智能的治理。