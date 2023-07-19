以色列國寶特朗普時代外借白宮　傳「流落」到海湖莊園

以色列傳媒7月18日報道，一批以色列國寶在四年前特朗普（Donald Trump）執政時代外借到白宮一個活動，惟因為疫情等原因至今尚未歸還，並已經輾轉運到特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）。



《衛報》引述以色列《國土報》（Haaretz）報道，該批國寶包括陶製油燈和燭台，獲時任以色列文物部門負責人哈森（Israel Hasson）批准運往華盛頓，原本在2019年12月於白宮舉行的光明節（Hanukah）點燈活動上展出。

不過華府當時憂慮該燭台可能來自以色列佔領的西岸地區，因此沒有展出。以色列政府本來安排特別快遞運送文物回國，卻因為新冠疫情在2020年初蔓延而受阻，官員不希望冒着使用一般快遞的風險，導致該批文物滯留美國。

哈森向《國土報》表示，當時與特朗普一同出席光明節活動的主要捐贈人、美籍猶太人福克斯（Saul Fox）授命保管文物，直到它們可以安全運送回國為止。

美國聯邦調查局（FBI）早前在海湖莊園搜出多箱白宮時代的機密文件後，以色列官員最近得知該批文物在海湖莊園內。目前未知有關文物如何在當地出現，亦不肯定特朗普是否知情。

《國土報》提到，以色列高層官員曾要求回收該批文物不果，消息人士更稱「如果該批文物在海湖莊園內的洗手間內被發現」都不出奇。以色列現任文物部門負責人則表示，曾接觸以色列外交部、戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）、美國前駐以色列大使弗里德曼（David Friedman），要求對方協助回收文物，但都不成功。

以色列一名知情官員18日形容，今次事件是一次誤會，並指文物部門太遲發現問題。