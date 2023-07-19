羽田第二航廈國際線闊別3年重開　首班飛香港航班獲ANA拉橫額歡送

受新冠疫情影響，關閉3年多的羽田機場第二航廈國際線設施，在7月19日正式重啟使用。不過受人手不足影響，設施每天只提供8小時半的有限度服務。



羽田機場有三個客運大樓，第一和第二航廈主要負責國內線，第三航廈負責國際線。第二航廈國際線大廳在2020年3月投入使用，但受新冠疫情影響，只營運了兩周就關閉，因此在日本又被稱為「幻之空間」，幾乎沒有多少人曾經第二航廈搭乘國際線。

直到近日疫情過去，旅遊重啟，羽田機場決定重新開放第二航廈的國際線大廳。櫃位全是全日空ANA，執勤飛往香港、倫敦、上海虹橋和台北松山的航班。日本朝日電視報導，第2航廈國際線重啟後首班機，是飛往香港的航班，ANA與地勤人員早上列隊拉起橫額送機。

圖為7月19日，東京羽田機場。ANA社長井上慎一連同地勤人員歡送首班飛往香港的航班。（ANN News截圖）

日本放送協會（NHK）報道，第二航廈兼顧國際線和國內線，可以方便旅客在抵達日本後等待轉機。但報道指出，受到人手不足影響，目前第二航廈國際線設施只會從早上5時開至中午1時半，每天提供8小時半的有限度服務。

ANA社長井上慎一表示，隨着疫情過去，國際線的需求明顯提升，因此將會在重啟櫃位服務的同時逐步增加航班，恢復疫情前水平。