喬治王子10歲生日　凱特或遵循甜蜜傳統熬夜製蛋糕

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）的長子喬治王子（Prince George）7月22日迎來10歲生日。根據威廉一家的傳統，凱特可能又再熬夜為兒子製作生日蛋糕。



肯辛頓宮（Kensington Palace）在喬治生日的前一天、21日發布喬治的近照。照片中的喬治身穿白底藍色小方格恤衫，面露微笑地坐在溫莎堡（Windsor Castle）台階上。

英國王室：英國喬治王子（Prince George）2023年7月22日迎來10歲生日。圖為肯辛頓宮在喬治生日的前一天、21日發布的喬治近照。（Reuters）

與傳統不同的是，這張照片並非由母親凱特掌鏡，而是由攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）拍攝。

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美國新聞網站People.com指，凱特或遵循另一甜蜜傳統，再次在廚房熬夜，親手為喬治製作生日蛋糕。凱特2019年出席英國廣播公司（BBC）聖誕節目A Berry Royal Christmas時透露過，自己很喜歡製作蛋糕，在3名孩子每年生日的前一天，她都會熬夜製作蛋糕。

凱特當時說：「這已成為一種傳統，我熬夜到半夜，使用數量多得離譜的蛋糕粉和糖霜，而且我製作（的蛋糕）太多了。但我喜歡這樣。」

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