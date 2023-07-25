美國太空基金會：全球太空支出未來5年料增41%

一個領先太空的非盈利組織說，全球太空經濟2022年增長了8%，達到5,460億美元（約4.27萬億港元），預計未來5年將再增長41%。



彭博社報道，位於美國科羅拉多州斯普林斯（Springs）的太空基金會（Space Foundation）發布分析報告說，商業太空資產帶來的收入持續上升，世界各地政府都在增加支出。這份報告分析了51個政府的太空支出，以及11個航天工業子行業公司的商業收入。

太空基金會研究與數碼編程總監康恩（Lesley Conn）說：「商業太空飛行是整個太空經濟中至關重要的增長領域。5年之內，一定會看到太空和太空資產的真正加速和擴張。」

2022年太空產業公司的收入達4,276億美元，高於2021年的3,962億美元。其中三分之一來自太空活動的基礎設施和支持，例如用於衛星通訊的地面站，其餘來自太空產品。最大單一業務為出售定位、導航和授時（PNT）衛星數據佔所有商業太空收入的39%。

太空基金會說，2022年全球共進行186次太空發射嘗試，2021年為145次。其中，商業發射佔81次，50次是馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索技術公司（SpaceX）進行。

另外，2022年各國政府在太空計劃方面的支出增長8%，總計達1,190億美元，增幅低於2021年的22%。

太空基金會預計，隨着各國加快探索月球，並把有軍事應用的大型衛星星座列為優先，公共部門2023年在太空方面的支出將加快。

本文獲《聯合早報》授權轉載

