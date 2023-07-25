巴西大豆成為中國買家搶手貨　美國競爭優勢受威脅

全球大豆市場由中國這個主要買家主導。多年來，巴西從美國手中奪走的對華大豆貿易份額日益增加。如今，巴西甚至開始在大豆銷量的傳統淡季中佔據主導地位。



彭博社星期一（7月24日）引述匿名知情人士報道，中國買家正搶購10月份交貨的巴西大豆，而每年此時通常是美國大豆出口的高峰期。中國買家有可能在第四季買進更多巴西大豆。

今年適逢巴西大豆創紀錄豐收，大豆價格也比競爭對手低得多。巴西大豆交易量增加也顯示了巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）尋求與中國建立更緊密關係，旨在推動巴西經濟增長。

巴西家族農業綜合企業3Tentos的交易和採購主管米拉尼（Thiago Milani）在談到巴西運輸費用時說：「我們至少在未來一個月仍有競爭優勢。」

隨著巴西大豆產量的擴大，美國農民正喪失在全球農業市場的競爭優勢。地緣政治緊張局勢也促使中國尋求與巴西建立更深層次的關係，並減少對美國的長期依賴。

盧拉深化對華關係的計劃包括從中國獲得更多資金並降低美元在外貿交易中的作用。一個巴西代表團今年早些時候的中國之行推動兩國達成逾15項協議，中方承諾投資約100億美元（約133億新元）。

彭博匯總的數據顯示，使用巴西大豆生產食用油和動物飼料對中國加工商有利可圖，而使用美國大豆的利潤率為負值，因此中國買家選擇在在本季較早時採購巴西大豆。

根據船務代理Alphamar的數據，已有五艘船隻計劃於9月在巴西裝貨。航運數據顯示，這是本季最早的大豆交易。

Alphamar的商務總監內托（Arthur Neto）說：「現在農場裡有大量庫存，將在未來幾個月內運往港口，因此我們很快就會看到更多船隻。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

