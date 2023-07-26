中國駐緬甸大使陳海與緬外長會面　協調打擊電信詐騙

中國駐緬甸大使陳海7月25日在緬甸內比都（Naypyidaw）會見緬甸外長丹穗（Than Swe），雙方就中緬關係與相關領域合作交換意見，並就兩國合力打擊緬甸境內電詐網賭等犯罪活動進行專題協調。



陳海指出，針對緬甸邊境地區電詐犯罪活動蔓延，中緬雙方及中緬泰三方展開聯合打擊行動取得初步成效，儘管如此，包括緬北在內緬甸邊境地區電詐活動依然猖獗，嚴重損害中緬兩國民眾切身利益。

他指，中國政府對此高度重視，中國民眾對此深惡痛絕，雙方應進一步採取有力措施，同其他相關鄰國合力展開新一階段聯合打擊行動，全力剷除電詐窩點，解救被困中方人員，根除緬甸境內詐賭毒瘤，將犯罪勢力及其組織人員繩之以法，維護中緬友好合作大局。

丹穗則表示，緬方高度重視中方關切，近期緬中雙方多次就此進行協調，緬甸副總理兼內政部部長梭突同陳大使就打擊涉詐涉賭問題進行深入溝通。他指電詐活動影響緬甸國家形象，引發內外民眾擔憂，緬方打擊詐賭活動立場堅決，緬方將同中方等相關鄰國協調展開後續打擊行動，並探討成立常態化合作機制，對緬境內涉詐涉賭不法份子形成震懾，維護兩國民眾安全和利益。