普京俄非峰會發言：與非洲貿易額半年升35%　挺非盟入G20

俄羅斯總統普京7月27日表示，俄羅斯是最早支持非洲加入G20倡議的國家之一。莫斯科預計這一決定將在9月的新德里G20峰會上做出。



普京27日在與非洲聯盟主席、科摩羅聯盟總統會晤時稱，俄方支持非盟加入國際組織。

非洲聯盟輪值主席、科摩羅總統科摩羅總統阿扎利（Azali Assoumani）在接受衛星通訊社採訪時稱，非洲國家領導人非常感謝普京在各大國際平台支持促進非洲大陸的利益，以及支持他們在（聯合國）安理會獲得常任理事國席位。

非盟主席指出，在多極化的時代，非洲應在各大國際平台上擁有話語權。阿蘇馬尼總結說：「非洲有自己的觀點。」

普京稱俄羅斯將非洲聯盟視為「傑出的區域組織」，其在非洲大陸構建現代安全架構，為確保非洲在全球經濟體系中保持應有地位創造條件。

他稱俄羅斯雖遇到疫情和制裁帶來的困難，與非洲國家卻加大貿易往來，今年雙邊貿易額增長約35%。

普京在與阿扎利和非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki）會晤時稱：「雖然遇到新冠疫情和非法對俄制裁帶來的困難，我們成功加大了經貿往來。2022年，雙邊貿易額達到大約1890億美元；今年上半年，貿易額又增長近35%。」