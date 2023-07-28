拜登晤梅洛尼聯合聲明提台海　承諾就中國機遇與挑戰加強磋商

美國總統拜登（Joe Biden）7月27日在白宮會見意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）後，兩人發表聯合聲明稱，雙方重申維護台灣海峽和平穩定，承諾就中國帶來的機遇和挑戰加強雙邊和多邊磋商。



俄衛網引述聲明稱，美國和意大利堅定地致力於一個自由、開放、繁榮、包容和安全的印度-太平洋地區，美國歡迎意大利增加在該地區的存在，雙方重申維護台海和平穩定的重要性，還承諾就中國帶來的機遇和挑戰加強雙邊和多邊磋商。

雙方還重申美國和意大利之間不可動搖的聯盟、戰略夥伴關係和深厚的友誼，美國和意大利的雙邊關係以共同的價值觀和原則，即民主、自由和尊重人權為基礎，以在全球各地促進和平與安全、促進繁榮和促進可持續性的共同目標為基礎。

拜登與梅洛尼還針對包括烏克蘭問題和黑海糧食協議在內議題發表一貫立場，稱與烏克蘭站在一起，將繼續向烏克蘭提供政治、軍事、財政和人道主義援助等，承諾在烏克蘭重建問題上進一步協調。

對於意大利2024年擔任七國集團（G7）輪值主席國，拜登表示：「我期待（意大利）推行雄心勃勃的進步議程。 我也希望你（即梅洛尼）作為主席能對我好一點。」

這是梅洛尼就任總理後首度訪美。意大利新政府2022年10月宣誓就職，梅洛尼成為意大利首名女總理。