彭博：中國推動金磚擴張計劃　巴西印度反對

知情官員透露，中國希望快速擴容金磚國家組織（BRICS），以壯大自身政治影響力並對抗美國，但遭到成員國印度和巴西的反對。



彭博社星期五（7月28日）引述匿名知情官員報道，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五個國家下個月將在約翰內斯堡（Johannsburg）召開領導人峰會，討論金磚擴容議題，以接納印尼和沙特阿拉伯。中國在領導人峰會預備會中一再遊說進行擴容，但印度和巴西提出反對意見。

有數十個國家要求加入金磚國家組織，這加劇西方的擔憂，認為金磚國家組織正成為可抗衡華盛頓和歐盟的力量。

巴西希望避免擴容，部分原因基於上述擔憂。印度則希望在沒有正式擴容的情況下，制定其他國家加入的嚴格規定。任何擴容決定都需在8月22日至24日舉行的金磚國家領導人峰會上，達成共識。

知情官員稱，印度和巴西希望在這次峰會討論是否可讓更多國家以觀察員身份加入。有兩名知情官員說，南非支持討論不同的成員類別，以解決分歧，但不一定反對擴容。

中國外交部在回覆彭博新聞社詢問時說，去年的金磚國家領導人會議授權擴大成員國數量，添加成員是目前金磚五國的政治共識。

本文獲《聯合早報》授權轉載

