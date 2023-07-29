芭比之母Ruth Handler：從賣相架到公仔　爆造假爭議黯然離開公司

《Barbie芭比》電影在全球多國掀起觀影熱潮，這個由美泰公司（Mattel）製造的芭比公仔自1959年誕生，成為全球極知名的玩具。「她」背後還有着一位傳奇創造者——「芭比之母」露絲·漢德勒（Ruth Handler），她由最初賣相架到設計公仔，靠Barbie風靡全球，但成名後又爆出帳單造假、逃稅等爭議，黯然離開公司。



「芭比之母」Ruth Handler與她的丈夫Elliot Handler共同創立美泰玩具公司（Barbie Media）

露絲1916年出生於美國，來自波蘭猶太移民家庭，她1945年與丈夫埃利奧特·漢德勒（Elliot Handler）共同創立美泰公司，最初主要生產木質相架，不過露絲漸漸把目光轉向設計玩具，她的女兒芭芭拉（Barbara Handler）經常和她一起玩紙公仔，這啟發了露絲的創作。

1950年代初期，露絲提出製作一款成人女性模樣公仔的想法，這在當時是一個非常大膽的創意。當時的女孩玩具主要是嬰兒公仔，而露絲認為讓女孩玩貌似成人女性的公仔，可以幫助她們想像未來成為什麼樣的人。

當露絲向公司其他高層提出這個初步想法，曾遭受反對，生意夥伴認為母親不會給女兒買一個有胸部的娃娃，不過露絲Ruth Handler沒有放棄，她在1956年的歐洲旅程之中看到德國的Bild Lilli公仔，這款公仔是以一名成人女性為原型，擁有豐滿身材，露絲認為這樣的公仔可以在市場上成功，於是她帶了一個Bild Lilli娃娃回美國，說服公司的設計師製作類似產品。

1959年，芭比公仔正式面世，並在紐約市玩具展上展出。芭比公仔的黑白條紋泳裝和長腿設計立即受到消費者的歡迎，成為了美泰的明星產品。芭比公仔的成功也為美泰帶來巨大的經濟效益，使其成為在全球佔有重要席位的玩具生產商。

「芭比」名字的靈感來源正是來自露絲的女兒芭芭拉（Barbara），至於同系列另一知名公仔肯尼（Ken）名字的靈感來源則是露絲的兒子肯尼思（Kenneth）。

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露絲的人生並不完美。在芭比成名後，露絲與生意夥伴瑞安（Jack Ryan）經常就「誰創造芭比」的問題而發生爭拗，露絲堅稱是她的想法，瑞安則強調是他主張女孩不想要看起來愚蠢的公仔，而是要看起來真實的公仔。

在1970年代，露絲遭指控帳單造假、客戶簽名造假，最終只能離開美泰，並在1978年因逃稅遭調查，涉嫌財務詐騙被起訴，判處2500小時社區服務和5.7萬美元罰款。

更令露絲傷心的可能是「肯尼」的原型、即她的兒子肯尼思，他感染HIV病毒後，1994年逝世，年僅50歲。肯尼思過去曾形容自己不是陽光男孩，一點也不像Barbie系列內的肯尼，「我是一個書呆子（nerd）—— 一個真正的書呆子」。

由於露絲曾患乳癌，她1980年代還創立一家名為Nearly Me的公司，為乳癌患者生產人造乳房。在生命晚期，露絲形容自己是公仔的設計者及人工肢體的先驅，她受訪時稱「我過着的人生就是從胸部到胸部。」

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在2023年《Barbie芭比》電影中，露絲也成為電影中的一個角色，由Rhea Perlman飾演，電影在對白裏也直接談到了露絲的不完美與爭議。

在芭比成名後的數十年間，有人批評芭比公仔的設計會對女孩產生負面影響，把美的定義變得單一，露絲則曾辯解指，芭比公仔是一個鼓勵女孩追求自由和大膽形象，並且提供一個充滿想像力和樂趣的遊戲方式。