Taylor Swift個唱粉絲踏地「引發地震」　地震活動相當於2.3級

美國樂壇小天后Taylor Swift（又譯作泰勒絲）人氣爆棚，只要在哪邊開唱，總能為當地帶來驚人經濟收益和話題，最近甚至有地震學者專門對她做「研究」，發現她7月22、23兩天在西雅圖的演場會表演期間所製造的「地震活動」，竟相當於黎克特制2.3的地震，與當地美式足球隊西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）達陣時，球迷啟動的野獸模式（Beast Quake）一樣，透過同時跺腳踏地的方式表達興奮情緒，才會讓儀器側到「Taylor Swift地震」。



Taylor Swift早前於社交平台分享於西雅圖演出花絮照片：

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這個數據來自西華盛頓大學地質學教授卡普蘭-奧爾巴克（Jackie Caplan-Auerbach），她在Twitter上釋出地震監測器的數據，不只展現Taylor Swift演唱會的震波頻率，也比較歌迷和球迷之間的差異。她向媒體表示，自己是先看到網絡上，有人提到「Taylor Swift地震」的說法，才會開始從實際數據找尋證據。

Taylor Swift在西雅圖為期兩天的演場會，不僅早早完售，7月22日更湧入多達7萬2171人同樂，還直接打破2011年、由U2樂團創下的7萬人進場紀錄。如此龐大人數同時跺腳踩地，產生的震動絕對非常震撼。

卡普蘭-奧爾巴克透露，雖然從數據上來看，美式足球和Taylor Swift演場會造成的震度規模相差不多，「但如果你人在現場，Taylor Swift地震帶給你的實際體驗，絕對遠遠超過體育比賽非常多！」球賽產生震波只有達陣那幾秒鐘，但小天后演唱會期間，任何音樂、舞蹈或燈光表現，都能讓震波不斷出現。

除了Taylor Swift，過去也有不少演唱會出現類似震波，像是2022年創作歌手加思布魯克斯（Garth Brooks），在路易斯安那州大的演場會；或是Foo Fighters（台譯：幽浮一族樂團）在紐西蘭5萬粉絲的演唱會，都曾出現人為地震的傳聞，但都沒有實際科學數據公布佐證。

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