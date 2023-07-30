JR Pass大幅加價有理？40年未加過價　日本趁疫情重開「追落後」

喜歡旅遊日本的你，應該也曾買過JR Pass吧？不論是全國版還是地區限定的版本，只要購買一張就能在指定區域隨意無限次搭乘幾乎所有的列車，絕對是遊日「抵玩」之選。不過JR鐵道宣布10月1日起，全體Pass將會加價，部分甚至大幅加價七成。



以最普遍，也是最多人認識的7天JR Pass普通車廂全國版為例，自10月1日起將由現時的29,650日圓（約1650港元），大幅加至5萬日圓（約2760港元），加幅迫近七成。

由東京開往新大阪的新幹線票價為14,720日圓，舊票價下只要搭乘一次來回就抵回票價，新票價下要再搭乘一次才足夠回本。

全國版JR PASS加價詳情：

（JR Group截圖）

其他通票加價可參考這裏：JR Pass10月1日起加價 新幹線使用範圍擴大

JR鐵道表示，加價的目的是為改善服務質素，外界亦指出這與疫情後旅客回歸，日圓大幅貶值有關。不過JR鐵道似乎有另一個「非加不可」的理由：JR Pass最初是1981年JR私有化前，日本政府為推進旅遊業，向訪日旅客發售的特別乘車券。這價格40年來除了因應消費稅調整以外，從未加價。

2019年4月18日在日本東京的一個火車站內的東日本鐵路公司（JR 東）新幹線子彈火車。（Getty）

自2010年代，日本提出「旅遊立國」政策，大幅推進訪日觀光宣傳起，訪日旅客多年來大幅增加，利用鐵道的旅客亦大幅增加。JR鐵道似乎希望借這次疫情停滯3年的機會，審視車票定價以增加收入。從這次加價幅度來看，使用期愈短的通票加價幅度愈大，以配合旅客訪日的習慣。

而且以全國各地JR來看，最為人氣的全國版加幅最大，東日本和東海加福同接近40%，相反九州、西日本和北海道只加約10~15%。這多少反映了旅客購買通票和旅遊傾向：大家都愛全國版所以加幅最大，其次是東日本。西日本、九州和北海道較少遊客所以加幅較少；唯獨四國同樣加幅接近五成是較為奇特的。

JR通票加價後，相信將迫使旅客在旅行前要仔細安排旅程，才能以最優惠的價錢購買合適的通票。