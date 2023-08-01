抗議者又燒《可蘭經》　瑞典首相：當前安全局勢二戰以來最嚴峻

斯德哥爾摩的瑞典國會門外，週一（7月31日）再有人焚燒《可蘭經》抗議，恐加劇瑞典和中東國家的緊張關係。在再有人焚燒《可蘭經》前，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）週日表示，已與丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）通話，他 認為當前局勢為二戰以來最嚴峻，需要採取措施增強防禦能力。



外電報道，默米卡（Salwan Momika）和納吉姆（Salwan Najem）近日多次褻瀆《可蘭經》，包括6月底在斯德哥爾摩的大清真寺外人焚燒《可蘭經》，以及本月20日在伊拉克大使館外踩踏經文。

兩人週一到瑞典國會門外，先用腳踢和踩踏《可蘭經》，再點燃書頁後將它重重闔上。據瑞典媒體報道，兩人的抗議行動事前獲瑞典警方批准，他們要求瑞典將《可蘭經》列為禁書。

近日在瑞典及丹麥發生的幾場褻瀆《可蘭經》活動，已使得兩國和多個中東國家的關係緊張。丹麥30日表示，將研究如何以法律手段來阻止事件重演。瑞典政府本月也表示，正在研究類似的解決方案。不過，兩國的右翼政黨都譴責了這些舉措，強調言論自由不能受到損害。

瑞典外交大臣比爾斯特倫（Tobias Billstrom）週一表示，他已致函伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）所有57個國家，解釋瑞典的集會權利，並譴責仇視伊斯蘭教的行為。

伊斯蘭會議組織的外交部長週一將召開特別會議，討論最近的事態發展。