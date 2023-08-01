拜登顧問團：不應放棄監控境外非美國人計劃　建議改善使用方式

美國總統拜登（Joe Biden）一顧問團承認，允許美國情報機構對世界各地的非美國人進行監控，違反了監控權。但他們說，這項爭議性的計劃是一個極其重要的工具，決不能放棄。



法新社報道，由白宮組建的一個獨立委員會建議修訂美國監控計劃，即《外國情報監控法》（Foreign Intelligence Surveillance Act）第702條。但獨立委員會說，在2001年九一一恐襲後推出的監控計劃，對於美國國家安全依然是不可或缺的。

《外國情報監控法》第702條允許聯邦調查局（FBI）等美國情報機構，在無須法院授權的情況下，對美國境外的非美國人進行電子監控，包括查看他們的電子郵件。

然而，對於美國公民以及外國人進行監控存在爭議。 《外國情報監控法》第702條的有效期將在今年12月到期，對於延長第702條面臨國會的強烈抵制。

總統委員會發現，「自滿、缺乏適當程序以及龐大的監控數量」，導致FBI「不適當的使用第702條，尤其是針對美國人員的調查」。總統委員會建議修訂第702條和「重振系統」，以改善第702條的使用方式。

總統委員會說，「沒有證據表明FBI出於政治目的，故意濫用這些權力」 。而且，迄今為止，通過第702條收集的數百萬個信息中，只有三條信息涉及「蓄意不當行為」。

他們也警告說，廢除《外國情報監控法》第702條，日後可能會成為「我們這個時代最嚴重的情報監督失敗之一」。

民主黨人和公民自由活動人士長期以來都反對《外國情報監控法》第702條。但目前的反對派核心以前總統特朗普（Donald Trump）為首的共和黨人為主。

官司纏身的特朗普，希望在2024年總統大選東山再起，並指控FBI對他及他的支持者存有政治偏見。

美國國會2008年通過《外國情報監控法》第702條，授權美國國家安全局無須法院授權，即可監控美國境外的外國人，至今《外國情報監控法》第702條已獲得延長兩次。

《外國情報監控法》第702條要再次延長，在很大程度上得依賴共和黨的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

