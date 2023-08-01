拜登顧問團：不應放棄監控境外非美國人計劃　建議改善使用方式

撰文：聯合早報
出版：更新：

美國總統拜登（Joe Biden）一顧問團承認，允許美國情報機構對世界各地的非美國人進行監控，違反了監控權。但他們說，這項爭議性的計劃是一個極其重要的工具，決不能放棄。

法新社報道，由白宮組建的一個獨立委員會建議修訂美國監控計劃，即《外國情報監控法》（Foreign Intelligence Surveillance Act）第702條。但獨立委員會說，在2001年九一一恐襲後推出的監控計劃，對於美國國家安全依然是不可或缺的。

《外國情報監控法》第702條允許聯邦調查局（FBI）等美國情報機構，在無須法院授權的情況下，對美國境外的非美國人進行電子監控，包括查看他們的電子郵件。

然而，對於美國公民以及外國人進行監控存在爭議。 《外國情報監控法》第702條的有效期將在今年12月到期，對於延長第702條面臨國會的強烈抵制。

總統委員會發現，「自滿、缺乏適當程序以及龐大的監控數量」，導致FBI「不適當的使用第702條，尤其是針對美國人員的調查」。總統委員會建議修訂第702條和「重振系統」，以改善第702條的使用方式。

總統委員會說，「沒有證據表明FBI出於政治目的，故意濫用這些權力」 。而且，迄今為止，通過第702條收集的數百萬個信息中，只有三條信息涉及「蓄意不當行為」。

他們也警告說，廢除《外國情報監控法》第702條，日後可能會成為「我們這個時代最嚴重的情報監督失敗之一」。

民主黨人和公民自由活動人士長期以來都反對《外國情報監控法》第702條。但目前的反對派核心以前總統特朗普（Donald Trump）為首的共和黨人為主。

官司纏身的特朗普，希望在2024年總統大選東山再起，並指控FBI對他及他的支持者存有政治偏見。

美國國會2008年通過《外國情報監控法》第702條，授權美國國家安全局無須法院授權，即可監控美國境外的外國人，至今《外國情報監控法》第702條已獲得延長兩次。

《外國情報監控法》第702條要再次延長，在很大程度上得依賴共和黨的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

印度不滿緬甸容許中國在科科群島建立監視和偵察設施美軍機密文件外泄｜墨西哥總統斥美國監視　將保密軍方資訊美軍機密文件外泄｜監視古特雷斯？美國務院拒證實　聯合國表關切
美國
拜登