踢走勝者佔山為王　為泰國再度執政將負上政治代價

泰國國會選舉過後，首相仍未確定。大選中獲勝的前進黨似乎已無可避免淪為反對黨，由第二大的為泰黨籌組政府。為泰黨擬推廣的候選人賽塔（Srettha Thavisin）表明不會支持修改刑法第112條，也就是所謂的反皇室侮辱法，以爭取上議院的支持。



在過去20年，為泰黨被視為主要的泛民派，為泰國爭取民主與經濟改革。在他信（Thaksin Shinawatra）執政時期，為泰國人民帶來全民醫療保健和其他重要福利。然而，為泰黨始終保持著高度的妥協和交易性，在關鍵時刻選擇不推動重要的制度改革，例如修改刑法第112條，也就是所謂的反皇室侮辱法。

為泰黨雖然反對公開支持軍方的政黨加入其聯盟，但其堅持是受到質疑的。為泰黨放棄支持修改刑法第112條已被視為是迎合包括軍方的保守派，國會上議院有大量獲軍方委任的議員，為泰黨需要他們的支持。憤怒的年輕人在為泰黨辦公室外示威，把為泰黨領導人照片燒毀，抗議為泰黨的出爾反爾。

許多泰國人，尤其是年輕人，已經不再支持為泰黨的做法，他們希望對包括君主制在內的所有泰國機構進行重大體制改革。正因如此，儘管民意調查最初預測為泰黨將在選舉中獲勝，但實質表現並不佳，前進黨的勝利正好說明了這點。即使為泰黨再度執政，亦將難以取得普遍支持。