韓國地鐵站附近百貨公司持刀傷人案　目擊者：疑犯行兇後攜刀逃走

韓國京畿道城南市盆塘區書峴洞書峴站一間百貨公司附近發生持刀傷人事件，分別有報道稱案中9人或至少13人受傷。韓媒引述警方認為，案發前疑犯將一輛汽車開上百貨公司外的行人路，撞傷4人，之後入內持刀傷人。



警方稱，下午5時50分左右，京畿道城南市盆唐區書峴站（서현역，Seohyeon station）的百貨公司盆唐AK廣場（AK플라자 분당）附近發生持刀傷人事件，MBN及韓聯社等韓媒稱傷者估計逾10人。

韓國《東亞日報》3日引述一名自稱目擊者的網民發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑犯之後拿着刀逃跑。

從網上發布的畫面可見，一名被認為是傷者的途人坐在地板上，流着血。

韓國《東亞日報》8月3日引述一名自稱目擊者的網民在社區電子告示板發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑兇之後拿着刀逃跑。

另有網民上載網絡的畫面，可見有血漬滴落地板。

報道引述一名警員稱，認為疑犯將一輛車開到百貨公司外的行人路上，撞傷4人後下車，入內持刀傷人。

另一方面，據悉警方針對事件召開緊急指揮會議。

圖為位於韓國京畿道城南市盆塘區書峴洞的書峴站。書峴站是水仁・盆唐線沿線車站之一。（網絡圖片）

韓國不久前才發生過持刀傷人案，震撼全國。13天前的7月21日，首爾西南部的新林地鐵站（신림，Sillim Subway Station）出口附近發生持刀襲擊案，1人死亡、3人受傷，死者為20多歲男子。