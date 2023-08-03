韓國男駕車撞人再持刀血洗百貨公司　目擊者慌：2樓門前躺着1個人

韓國盆唐AK廣場（AK플라자분당）8月3日發生襲擊事件。警方認為疑兇將一輛汽車開上百貨公司外的行人路撞到4名途人，再持刀入內進行隨機襲擊。JCTB電視台及韓國紐西斯新聞社（NEWSIS）稱，案中至少1人死亡，傷者增至14人。



JTCB稱，案中13人受傷，其中12人傷勢嚴重。

警方稱，下午5時50分左右，京畿道城南市盆唐區書峴站（서현역，Seohyeon station）的百貨公司盆唐AK廣場發生持刀傷人事件。

案發初期，MBN及韓聯社等韓媒稱傷者估計逾10人。

韓國《東亞日報》3日引述一名自稱目擊者的網民發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑犯之後拿着刀逃跑。

從網上發布的畫面可見，一名被認為是傷者的途人坐在地板上，流着血。

韓國《東亞日報》8月3日引述一名自稱目擊者的網民在社區電子告示板發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑兇之後拿着刀逃跑。

《京鄉新聞》（경향신문）3日引述一名目擊者稱：

我親眼目睹疑兇被捕……二樓的門前也躺着一個人。我的手還在抖，我的心跳得超快。 目擊者

JTCB引述一名目擊暫稱，在上二樓的方向，一名老婦被刺傷，倒在血泊中。目擊者自稱他是賣衣服的，他躲在店內。

▼韓國不足2週又發生同類的持刀傷人案，民眾為之憂心。有Twitter賬號上載現場另一角度照片，一名疑似受傷的途人躺在地上，看來有其他路人再陪伴和照顧他／她：

這個名為「新聞推文」的賬號稱：「世界就是這麼醜惡。我絕對需要帶自衛物品……」

另一方面，據悉警方針對事件召開緊急指揮會議。

圖為位於韓國京畿道城南市盆塘區書峴洞的書峴站。書峴站是水仁・盆唐線沿線車站之一。（網絡圖片）

▼13天前的7月21日，首爾西南部的新林地鐵站（신림，Sillim Subway Station）出口附近發生持刀襲擊案，1人死亡、3人受傷，死者為20多歲男子。

警方拘捕1名疑犯，他是一名30多歲男子。據《韓國先驅報》及News1等多間韓媒報道，疑兇有17次刑事犯罪前科。