美國兩名海軍士兵涉當中國間諜　提供軍艦及印太演習等情報

美國司法部週四（8月3日）公布，兩名現役海軍士兵涉嫌為中國當間諜被捕，他們涉嫌移交機密國安資料。其中一人為「埃塞克斯」號（USS Essex）兩棲攻擊艦的水兵，他被指向中方提交艦隻資料及演習情報。



司法部在加州聖地亞哥（San Diego）舉行的記者會上表示，由於兩人的行為，「敏感的軍事信息已落入中國手中」。

據當局公布，派駐聖地亞哥「埃塞克斯」號兩棲攻擊艦的22歲水兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）週三因涉嫌從事間諜活動而被捕，罪名涉及密謀向中國官員發送國防信息。

提供埃塞克斯號航母技術及演習

聯邦檢察官在起訴書中稱，魏在2022年2月與一名中國政府情報官員取得聯繫，並應對方要求，提供了他所執勤艦隻的照片和視頻。司法部表示，他披露的信息包括技術和機械手冊，以及有關即將舉行的演習中，海軍陸戰隊參演人數和演習詳細資料，所獲酬勞僅數千美元。

當局表示，在魏與中方官員合作期間，對方指示魏隱藏二人關係，並銷毀相關證據。司法部根據一項很少使用的《間諜法》法規，對魏提出起訴。

提供駐沖繩基地雷達系統資料

至於另一名被起訴的海軍士兵為趙文衡（Wenheng Zhao，音譯），他被指2021 年8 月至今年5月間收受賄賂約1.5萬美元，向一名中國情報官員提供敏感的美國軍事照片和視頻。這些信息包括美國在印太地區舉行軍事演習的作戰計劃、日本沖繩美軍基地雷達系統的電氣圖和藍圖，以及文圖拉縣（Ventura County ）和聖克萊門蒂島（San Clemente Island ）海軍設施的安全細節。

聖地亞哥外地辦事處的聯邦調查局（FBI）負責人莫伊（Stacey Moy）表示，對於美國來說，沒有威脅比來自中國政府、中國共產黨的來得更大，而且跨越幾代人。她認為，中國將不惜一切代價攻擊美國，以求成為世界唯一超級大國。

中國駐美大使館暫未評論事件。