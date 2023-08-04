遇襲俄羅斯港口恢復正常運作　州長：無傷亡或財產損失

俄衛網8月4日從俄羅斯海員工會南方地區組織獲悉，在遭遇無人艇夜襲後，新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）正常運營，貨物裝卸工作按計劃進行。這可能是俄烏開戰以來，首次有俄羅斯主要港口受襲。



港口位於克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodarskiy kray）。而它的州長康德拉季耶夫（Veniamin Kondratiev）8月4日稱，俄軍在新羅西斯克摧毀2艘進行攻擊的水上無人機，沒造成人員傷亡和財產損失。

組織表示：「民用船隻和港口一切都很平靜，港口的貨物裝卸工作正在按計劃進行。」

此外，裏海管道聯盟（CPC）表示，俄羅斯新羅西斯克港船舶通行禁令解除，裏海管道聯盟正在將油輪移離碼頭。

路透社8月4日引述2名消息人士稱，烏克蘭以飛行及海上無人機8月4日凌晨襲擊位於（Port of Novorossiysk）的俄羅斯黑海海軍基地，名為Olenegorsky Gornyak號的登陸艦嚴重受損。網上流傳影片顯示它左舷嚴重傾側。

路透社稱，社交媒體上流傳的未經證實的片段據稱顯示登陸艦損壞情況。在一段影片中，可看到它的左舷嚴重傾斜。

新羅西斯克港在地圖上的位置：

以下是Twitter流傳據稱是烏克蘭海上無人機衝向前方，擊中俄羅斯登陸艦的鏡頭。

一位了解港口運營情況的消息人士稱，一艘大型俄羅斯海軍艦艇必須被拖到岸邊，它在受損後無法自行移動。消息人士沒說明船隻名稱。

俄羅斯國防部就此事發布簡短聲明，稱俄軍在新羅西斯克港附近一處俄羅斯海軍基地外反擊兩部海上無人機襲擊，它們已被摧毀。不過聲明沒提及任何損毀情況。

新羅西斯克市官員克拉夫琴科（Andrei Kravchenko）在Telegram發文稱，Olenegorsky Gornyak號是「立即做出反應」、抵禦烏軍襲擊的兩艘船之一。

襲擊發生後，在當地運營一條石油管線的裏海管道集團公司（Caspian Pipeline Consortium）說新羅西斯克港暫停所有船運服務。裏海管道集團公司是哈薩克原油的主要出口商。