菲律賓批評中國海警攔截補給船　中國稱菲方船隻非法闖入依法攔截

菲律賓海岸警衛隊8月6日，指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。中方則稱中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻實施攔截。



路透報導引述菲律賓海警隊稱，一艘中國海警船在8月5日，攔截了一艘執行例行部隊輪換和補給任務的菲律賓包租船隻，並用水炮攻擊。菲律賓形容這是對船上人員安全的肆意漠視，違反國際法，並指中國海岸警衛隊的「危險行為」阻礙了第二艘船卸下物資並完成任務。

圖為8月5日，南海南沙群島附近水域，菲律賓指中方海警以水砲攔截菲方補給船。（Reuters）

菲律賓海岸警衛隊指出，事發時菲方正在護送為駐紮在南沙群島（菲稱斯普拉特利群島）仁愛礁（菲稱阿雲津礁）的菲律賓軍事人員運送食品、水、燃料和其他物資的船隻。菲律賓呼籲中方「慎重行事」，對自己的行為負責，防止發生誤判和事故，危及人民的生命安全。

中國海警發言人同日稱，菲方有2艘運補船和2艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔截。

中方敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。