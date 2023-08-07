美國核聚變實驗再取得成功　證明產生能量大於輸入並非偶爾

繼2022年12月後，美國核聚變實驗室最近再次成功讓兩國原子融合在一起，產生了比去年更高的能量產出。實際結果仍在分析中，但實驗成功意味去年的壯舉並非偶然，為未來人類產生「無限能源」再邁進一步。



美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室8月6日宣布，他們7月30日在國家點火設施（National Ignition Facility，簡稱NIF）的核聚變實驗中，再次取得成功，即讓核聚變產生的能量，高於輸入的能量。

美國核聚變實驗室在2022年12月取得第一次的重大突破，首次使用實現了淨能量增益。但自那次以來，實驗室嘗試過同類兩次的實驗都以失敗告終，直到7月30日才再次成功。勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的發言人表示，最終結果仍在分析中。

所謂核聚變（核融合）是指將輕元素，如氫融合形成重元素的過程，從而釋放巨大能量，類似於太陽和其他恆星產生的熱量和光線的方式。要達到核聚變需要注入莫大的能量，但產生出來的能量會遠高於注入的能量。

因核聚變過程不會產生溫室氣體或放射性廢物副產物，而1公斤核聚變燃料（重氫的同位素氘和氚組成）所提供的能量，相當於1000萬公斤的化石燃料，因此核聚變被指是一種具有巨大潛力的可持續、低碳能源來源。