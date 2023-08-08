《驅魔人》《密探霹靂火》導演William Friedkin逝世　終年87歲

曾執導電影《驅魔人》（The Exorcist）、《密探霹靂火》（The French Connection）的美國著名導演弗里德金（William Friedkin）在洛杉磯去世，終年87歲。



弗里德金於影壇極具影響力，他1972年憑《密探霹靂火》獲得奧斯卡最佳導演獎，該片同年亦獲奧斯卡最佳電影、最佳男主角、最佳改編劇本、最佳剪輯獎。1974年，他再曾憑《驅魔人》獲得最佳導演提名。

弗里德金於1965年投身電影生涯，首部電影為雪兒（Cher）及其組合拍檔Sonny Bono 主演的喜劇《Good Times》，雖然這部電影評價大多數是負面的。至1971年執導警匪片《密探霹靂火》取得大成功，這部電影被形容為史上最偉大電影之一，對許多導演產生了重要影響。 名導大衛芬查（David Fincher）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）和黑澤明，都指曾受這部電影啟發。

《密探霹靂火》（The French Connection）劇照

之後他另一部膾炙人口的作品，為改編自William Peter Blatty恐怖小說的《驅魔人》，成本僅1200 萬美元，全球票房卻超過 4.25 億美元。弗里德金曾在受訪時聲稱，電影製作過程中，他「被解僱了大約5次」。該片被視為第一部獲得提名奧斯卡最佳電影的恐怖電影。

1980年， 他執導由阿爾柏仙奴 （Al Pacino）主演的《Cruising》，內容以同性戀者為題材，一度引發爭議。他最後執導的作品《The Caine Mutiny Court-Martial》，將在今年的威尼斯電影節首映。

弗里德金經常批評，超級英雄電影和其他製片廠的大片，造成美國電影業衰落。 他2015年曾表示，藝術電影或實驗電影的整個想法，實際上已經從美國和許多其他國家消失。