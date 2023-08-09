新冠病毒Omicron亞型EG.5成美國主流毒株　特點一次看｜新聞教室

美媒8月8日稱，新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的亞型EG.5已成為美國的主流病毒株。本文介紹EG.5的特點。



《華盛頓郵報》8月8日引述美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，EG.5個案在全美國的新冠病毒感染個案中所佔的比例最大。以下為EG.5的特徵：

● EG.5與其他病毒株有何分別？

澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）副教授、病毒學家特維爾（Stuart Turville）指，EG.5的「免疫逃逸」能力稍微強過其他病毒株、競爭力較強。特維爾說，但EG.5與其他病毒株相比，只是有稍微進化，令它入侵細胞的能力更強。

● EG.5是否會導致更嚴重病情？

美國醫學會（American Medical Association）科學、醫學和公共衛生副會長加西亞（Andrea Garcia）7月底表示：「目前沒證據顯示它（EG.5）會導致更嚴重的病情。」

印度公共衞生基金會（Public Health Foundation of India）教授雷迪（K. Srinath Reddy）說，EG.5可能會導致更多入院個案，尤其是長者，但它沒導致須留醫深切治療部的個案、以及死亡個案增加。

新冠疫苗：圖為2021年11月3日，美國康涅狄格州的新冠疫苗。（Reuters）

● 新疫苗加強劑對EG.5有效嗎？

美國準備在秋季推出針對Omicron亞型XBB的新冠疫苗加強劑。美國斯克里普斯研究所（Scripps Research）份子醫學教授、內科醫生托波爾（Eric Topol）說，不同病毒株之間有足夠的重疊部份，相信新疫苗加強劑可保護感染EG.5的人避免病情變嚴重。

● EG.5個案在何處出現？

EG.5在美國出現，而Omicron亞型EG.5.1個案在英國、印度和泰國出現。