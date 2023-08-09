俄羅斯莫斯科工廠爆炸11傷　俄媒：有人違反程序

撰文：許懿安
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俄塔社8月9日稱，莫斯科市外一幢工廠發生爆炸，至少11傷。今日俄羅斯（RT）9日引述多家媒體報道稱，多達18人受傷。發生爆炸的是扎戈爾斯克光學機械工廠（Zagorsk Optical-Mechanical Plant）。當局已下令身在建築物的人全部疏散。

工廠位於謝爾吉耶夫鎮（Sergiyev Posad），它是莫斯科外圍一個小鎮。

扎戈爾斯克光學機械工廠設計和生產用於軍事目的、製造和醫療保健的光學和電子設備。

俄塔社引述緊急服務部門的一位消息人士稱，爆炸發生在鍋爐設施內。緊急服務部門的一位消息人士告訴俄新社（RIA Novosti），爆炸是由於有人違反技術程序。

RT引述當地媒體分享的許多片段顯示，工廠以及附近建築物上空冒出大量濃煙。

與俄方安全部門有聯繫的Telegram頻道Baza暗示稱，一些人可能被困在瓦礫下，並補充說緊急救援人員已抵現場。工廠附近的道路已封。

俄羅斯莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱，事件發生正值俄羅斯防空力量擊落2架飛往莫斯科的武裝無人機。它是這一輪針對俄羅斯首都的無人機襲擊的最新一宗。

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